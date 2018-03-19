Дочь и зять Трампа пережили несколько неприятных минут

По информации американской телекомпании CNN, вертолет, на борту которого находились дочь и зять президента США Дональда Трампа, экстренно вернулся в аэропорт в Вашингтоне. Причиной этого стал отказ одного из двигателей во время полета.

Хотя инцидент произошел несколько дней назад, известно о нем стало только сейчас, передает ТАСС. Дочь Дональда Трампа Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, занимающие посты советников президента США, вылетели из Вашингтона в Нью-Йорк. После отказа двигателя пилот принял решение срочно вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла успешно, пострадавших не было. О причинах отказа не сообщается.