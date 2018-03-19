За Путина проголосовали 55 миллионов избирателей

По итогам обработки Центризбиркомом 98,59%процента итоговых протоколов участковых избирательных комиссий за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали более 55 миллионов россиян.

Результат, полученный российским лидером на состоявшихся президентских выборах, стал для него рекордным, передает ТАСС. Как сообщалось, в 2000 году свои голоса Владимиру Путину отдали 39,74 миллиона человек, в 2004 году — более 49,563 миллиона избирателей, в 2012 году — 45,602 миллиона россиян. В 2018 году он принял участие в президентских выборах в четвертый раз.