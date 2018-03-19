Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения в матче с "Филадельфией"

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре против "Филадельфия Флаейрз" забросил шайбу, которая стала для него 43-й в нынешнем сезоне НХЛ. Также россиянин один раз ассистировал своим партнерам. Однако это не помогло его команде. "Летчики" победили со счетом 6:3.

В составе "Филадельфии" голом отметился российский защитник Иван Проворов. Эта заброшенная шайба стала для него 13-й в чемпионате. Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился.

В других встречах дня "Нью-Йорк Айлендерс" уступил "Каролина Харрикейнз" со счетом 3:4, "Сент-Луис Блюз" в овертайме был сильнее "Чикаго Блэкхоукс" – 5:4, а "Виннипег Джетс" одержал победу над "Даллас Старз" – 4:2. У "звезд" голевой передачей отметился Александр Радулов.