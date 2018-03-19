Утвержден новый состав правительства КНР

На сессии Всекитайского собрания народных представителей утвержден новый состав китайского правительства. Список вице-премьеров, членов Госсовета и руководителей входящих в Госсовет министерств и ведомств был рекомендован ЦК Коммунистической партии Китая и предложен законодателям премьером Госсовета.

На должность первого вице-премьера Госсовета страны утвержден Хань Чжэн, ранее занимавший пост главы парткома Шанхая. Другими заместителями главы правительства стали экс-глава Отдела Единого фронта ЦК Сунь Чуньлань, бывший глава парткома провинции Гуандун Ху Чуньхуа и ведущий советник председателя КНР по финансово-экономическим вопросам Лю Хэ.

Пост министра обороны Китая занял бывший главком Ракетных войск Вэй Фэнхэ, на должность главы МИД КНР переизбран Ван И. Министром финансов Китая стал Лю Кунь, ранее занимавший должность заместителя главы ведомства, передает ТАСС.

Также делегаты сессии Всекитайского собрания народных представителей утвердили И Гана на должность главы Народного банка Китая (Центробанка). Ранее он занимал должность заместителя председателя этого финансового регулятора.

Как сообщалось, ранее депутаты Всекитайского собрания народных представителей единогласно переизбрали Си Цзиньпина на еще один пятилетний срок председателем КНР. Выборы главы государства состоялись в минувшую субботу

Пост председателя КНР был учрежден согласно Конституции страны 1954 года, отменен в 1975 году, а затем вновь восстановлен в 1982 году. До 11 марта 2018 года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в Конституцию страны, отменив ограничения на срок полномочий, сообщает РИА Новости. Помимо этого, Си Цзиньпин единогласно избран и на должность главы Центрального военного совета страны.