Подсчет голосов близок к завершению: у Владимира Путина – 76,65%

К настоящему времени Центризбирком обработал 99,51 процента протоколов участковых избирательных комиссий. В результате подсчета действующий глава государства Владимир Путин получил 76,65 процента голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 11,81 процента, лидер ЛДПР Владимир Жириновский — 5,67 процента.

В результате кандидат на высший государственный пост Владимир Путин побеждает с колоссальным отрывом. Полученная им поддержка избирателей – рекордная в политической карьере российского лидера, передает РИА Новости. Как сообщалось, свои голоса Владимиру Путину отдали более 55 миллионов избирателей.

Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак после обработки данных о результатах голосования получает 1,67 процента голосов, лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский — 1,04 процента.

Шестую строчку в списке кандидатов занимает Борис Титов, на седьмом месте Максим Сурайкин, завершает список Сергей Бабурин, результаты которых не превысило одного процента.