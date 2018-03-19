Объявлен состав сборной России на этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды, который выступит на заключительном этапе Кубка мира. Соревнования пройдут в Тюмени с 22 по 25 марта. В заявке российской сборной на домашний этап оказалось десять биатлонистов и семь биатлонисток.

В составе мужской команды выступят Антон Шипулин, Максим Цветков, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов, Алексей Слепов, Петр Пащенко, Игорь Малиновский и Эдуард Латыпов.

Женская сборная России представлена Екатериной Юрловой-Перхт, Ульяной Кайшевой, Дарьей Виролайнен, Викторией Сливко, Светланой Мироновой, Кристиной Резцовой и Ириной Услугиной.

Союз биатлонистов России пояснил, что Петр Пащенко, Алексей Слепов, Ирина Услугина и Кристина Резцова получили дополнительные квоты на домашний этап Кубка мира благодаря их попаданию в топ-10 общего зачета Кубка IBU.