Российский лидер заручился рекордной поддержкой избирателей

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Президентские выборы 19 минут назад
Российский лидер заручился рекордной поддержкой избирателейЧитайте нас в Telegram
По данным обработки Центризбиркомом данных 99,75 процентов протоколов участковых комиссий действующий глава государства, кандидат на высший государственный пост Владимир Путин набрал 76,67 процента голосов избирателей, побеждая со значительным отрывом. Полученная российским лидером поддержка стала рекордной в его политической карьере.
После объявления первых результатов голосования действующий президент России поблагодарил избирателей, а также пообщался со своими доверенными лицами, волонтерами и журналистами. Он назвал полученный результат достойным и поделился планами на будущее. Владимир Путин подчеркнул, что результат голосования стал признанием сделанного за последние годы и оказание доверия. При этом он подчеркнул, что для того, чтобы двигаться вперед, нужно сохранить единство.
"Очень важно в этой связи объединять усилия всех людей даже вне зависимости от того, за какого конкретно кандидата люди проголосовали. Почему? Потому что перед нами стоит очень сложные, непростые задачи, и нам нужно не просто их решать, как обычно в текущем режиме — нам нужно осуществить, я говорил об этом в Послании , прорыв, рывок. Мы можем это сделать, у нас есть для этого все основания так считать и добиться такого результата", — сказал Путин в своем избирательном штабе.
Говоря о планах на новом президентском сроке, действующий президент страны заявил, что пока не планирует никаких конституционных реформ, сообщает РИА Новости. Также он отметил, что все изменения в структуре государственных органов произойдут после инаугурации.
На втором месте по числу полученных голосов на выборах президента России кандидат от КПРФ Павел Грудинин, получивший, по последним данным, 11,79 процента голосов, на третьем — лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,66 процента).Кандидат Ксения Собчак набирает 1,67 процента голосов, Григорий Явлинский — 1,04 процента, Борис Титов — 0,76 процента Максим Сурайкин — 0,68 процента. Замыкает список Сергей Бабурин, получивший 0,65 процента голосов избирателей. После подсчета 91,5 протоколов избирательных комиссий явка избирателей составила более 67 процентов.
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