Рекордная поддержка: 55 миллионов россиян - за Путина

Больше 55 миллионов россиян проголосовали за Владимира Путина. За действующего президента отдали голоса 76 процентов избирателей. В его политической карьере это рекордная поддержка. Предварительные итоги голосования на выборах главы государства озвучил Центризбирком. Обработано 99,79 процента протоколов. В ЦИК данные поступают в режиме реального времени по системе ГАС "Выборы". На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин. За него меньше 12 процентов избирателей. Третьим идет лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Чуть больше полутора процентов у Ксении Собчак. Один процент голосов получил Григорий Явлинский, менее процента у Максима Сурайкина, Бориса Титова и Сергея Бабурина

"Спасибо всем, кто поддерживал и переживал", — сказал Владимир Путин. Вновь избранный президент приехал на митинг-концерт "Россия. Севастополь. Крым" в Москве, а после в штабе пообщался с доверенными лицами, волонтерами и журналистами.

К этому моменту сомнений уже не осталось: у Путина не просто первое место, но и отрыв от ближайшего конкурента в шесть с лишним раз. Поэтому лидер спешит на Манежную площадь к людям, которые ждут его, несмотря на мороз.

"Спасибо вам большое за поддержку. Хочу обратиться и к тем, кто здесь сегодня собрался в Москве и к нашим сторонникам на всей территории нашей огромной страны. Спасибо вам большое за результат. Вы — наша общая команда, и я — член вашей команды, и все, кто сегодня голосовал — это наша большая, общенациональная команда", — сказал Путин на митинге-концерте.

Только Гостиный двор мог вместить всех желающих одной командой следить за подведением итогов выборов президента. Артисты и спортсмены, политики и предприниматели. Но и здесь никакого шампанского, пока не пришел кандидат.

Для Владимира Путина, который шел как самовыдвиженец, было крайне важным, что его представляют самые разные люди. А теперь уже после схватки он рассчитывает еще и на оппонентов. Потому что цель теперь общая — развитие страны.

"Очень важно в этой связи объединять усилия всех людей, даже вне зависимости от того, за какого конкретного кандидата люди проголосовали, потому что перед нами стоят очень сложные, непростые задачи, — подчеркнул президент. — И нам нужно не просто их решать, как обычно, в текущем режиме, а нам нужно осуществить, я говорил об этом не случайно в Послании Федеральному Собранию, прорыв, рывок. Мы можем это сделать. У нас есть для этого все основания вот так считать и добиться такого результата".

Отдельные поздравления передали военные. Так и сказали — они всегда будут в общем окопе с верховным главнокомандующим. "Очень рассчитываю на то, что все политические силы будут руководствоваться не клановыми, не партийными интересами, не групповыми, а общенациональными, вот это очень важно", — сказал Путин.

Первые вопросы журналистов касаются уже следующего шага. Каким будет правительство? "Определись ли вы уже с кандидатурой нового премьер-министра, и может ли это быть Дмитрий Медведев. И второй вопрос, есть ли у вас планы в течение вашего президентского нового срока проводить конституционную реформу, которая могла бы быть связана с переопределением полномочий между ветвями власти?"- задала вопрос Путину одна из журналисток. "Я пока я никаких конституционных реформ не планирую, — ответил глава государства. — Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я буду предметно думать с сегодняшнего дня".

Украинские власти так и не дали проголосовать россиянам на своей территории. Президента спросили, будем ли мы отвечать? "Это, конечно, безобразие. Но Россия отвечать ничем не будет. Для нас Украина и украинский народ — это братский народ. Я всегда об этом говорил. И мы не будем отвечать какими-то ограничениями, а, напротив, мы сделаем все, для того чтобы украинцы чувствовали себя в России, как дома", — подчеркнул Путин.

Европейских корреспондентов волновало, как Россия будет строить отношения с Британией после обвинений в отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля. "У России нет таких средств. Мы все наше химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей, — напомнил президент. — Причем, сделали это первыми, в отличие от некоторых наших партнеров, которые обещали это сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали. Поэтому мы готовы к сотрудничеству. Мы сразу об этом сказали, мы готовы принять участие в необходимых расследованиях, но для этого нужно, чтобы была заинтересованность и с обратной стороны. Мы пока этого не видим".

А закончили на философской ноте. "В ближайшие шесть лет мы увидим какого-то нового Владимира Путина или прежнего?" — спросил журналист Андрей Колесников. "Все течет, все меняется", — ответил Путин.