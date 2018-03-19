Из Восточной Гуты смогли выйти 74 тысячи мирных жителей

В предместье Дамаска продолжается самая масштабная гуманитарная операция последнего времени, сообщает телеканал "Россия 24". Только за воскресенье Восточную Гуту смогли покинуть почти 26 тысяч человек. Всего же с начала гуманитарных пауз из района вышли почти 74 тысячи человек.

Российские военные продолжают оказывать сирийцам гуманитарную помощь, в район Дамаска доставлены сотни тонн грузов. Ничего подобного не было ни в Мосуле, ни в Ракке. Силы так называемой коалиции во главе с США практически стерли эти города с лица земли, а оставшиеся там люди с трудом даже спустя месяцы после завершения операции едва выживают в условиях гуманитарной катастрофы.