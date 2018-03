Итальянские болельщики протестуют против системы VAR

Болельщики римского "Лацио" в преддверии матча 29 тура чемпионата Италии по футболу против "Болоньи" устроили акцию протеста против системы видеоповторов VAR. "Лациале" негодуют из-за большого количества ошибок арбитров в поле, а также уверены, что система негативно влияет на результаты их команды.

Акция против VAR прошла перед штабом Федерации футбола Италии, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на ItalianFootball TV. Сами фанаты принесли несколько протестных плакатов, на одном из которых они обыграли слово "vergogna", переводящееся как "позор". Кроме того, римляне в знак протеста проигнорировали первые 15 мнут матча своего клуба.

Lazio fans protesting before the game because of all the VAR calls against them this season 👀 pic.twitter.com/Nw3QKCOnK3