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19 марта 201808:53

В Копенгагене совершено нападение на турецкое посольство

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В понедельник в столице Дании подверглось нападению посольство Турции. Неизвестные забросали здание дипмиссии бутылками с зажигательной смесью, передает ТАСС.

По данным полиции, фасаду здания в столице страны нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет. Полиция Копенгагена выясняет обстоятельства и причины произошедшего.

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