В Копенгагене совершено нападение на турецкое посольство

В понедельник в столице Дании подверглось нападению посольство Турции. Неизвестные забросали здание дипмиссии бутылками с зажигательной смесью, передает ТАСС.

По данным полиции, фасаду здания в столице страны нанесен незначительный ущерб, пострадавших нет. Полиция Копенгагена выясняет обстоятельства и причины произошедшего.