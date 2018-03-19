Свобода и демократия по-украински: националисты не пустили россиян на выборы

В Киеве российские избиратели проголосовать так и не смогли. Украинские полицейские заблокировали подходы и зданиям диппредставительств в Харькове, Одессе и Львове. Охрана избирательных участков была усилена, так как националисты и радикалы заранее заявляли об акциях. В итоге заполнить бюллетени смогли только представители посольств и генконсульств.

Никогда еще дипломатические представительства Российской Федерации на Украине так не охраняли. На страже консульства во Львове стоят полицейские и нацгвардия. Для большей надежности прилегающую территорию оградили забором. Перед входом дотошный паспортный контроль, людей пускают по спискам.

А охранять избирателей действительно есть от кого. Активисты из движения "Национальный корпус", не изменяя своим привычкам, поставили напротив здания палатку и бочки. Хотели устроить, как сами выражались, "коридор позора" для желающих проголосовать. Однако за весь день сами из него так и не вышли. Устав ждать и желая хоть как-то согреться, решили подпалить нечто похожее на кукольный домик, хотя сами они пытались уверить журналистов, что это копия Кремля.

По-боевому были настроены и харьковские радикалы. Избирательный участок они заблокировали, заявив, что каждый, кто решит проголосовать, должен пройти через карту Украины, залитую кровью. Кстати, картонный макет собственной страны националисты залили красной жидкостью самостоятельно. Гвардейцы у дверей диппредставительства лишь смущенно улыбались. Однако некоторые российские граждане все же смогли найти контраргументы, на которые пикетирующим нечего было ответить.

"Вот мой российский паспорт. Я приехал сюда и хочу проголосовать", — говорит избиратель Семен Антонов. "А за кого вы хотите проголосовать?" – спрашивают у него. "Это мое дело, это мое право. Знаете, за что я проголосую? За дружбу между Украиной и Россией", — отвечает он.

Дрова, покрышки, невыветривающийся запах гари и строй молодчиков в балаклавах, из-под которых лишь глаза выглядывают – в Киеве вновь решили воскресить в памяти события четырехлетней давности. Правда, с Майдана активисты переместились к российскому посольству. Символично, что прохожим они раздавали билеты с припиской "Добро пожаловать в ад".

Распоряжение не пускать россиян на выборы отдал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Всего на консульском учете в Незалежной сейчас стоит 72 тысячи граждан России, однако на деле число наших соотечественников, обладающих правом голоса, в республике превышает двести тысяч.

В Москве назвали такое поведение Киева незаконным, противоречащим международным нормам, да и просто недостойным звания цивилизованной страны. Стоит отметить, что дипломаты и граждане России просьбу Авакова выполнили: с их стороны ни одного правонарушения или даже намека на провокацию в ходе голосования зафиксировано не было.