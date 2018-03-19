Дарья Касаткина стала первой ракеткой России в рейтинге WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина по итогам турнира в американском Индиан-Уэллсе поднялась на рекордно высокое для себя место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Занимавшая ранее 19 строчку россиянка поднялась на восемь позиций и теперь обосновалась на 11 месте.

После этого повышения в рейтинге Касаткина стала первой ракеткой России. Ранее лучшей в рейтинге среди российских спортсменок была Светлана Кузнецова, однако она потеряла девять позиций и опустилась с 18-й на 27-ю строчку. Еще одна представительница России – Мария Шарапова, лишилась одного места и теперь расположилась на 42 строчке.

Отметим, что накануне Касаткина дошла до финала турнира в Индиан-Уэллсе, где уступила японке Наоми Осаке.