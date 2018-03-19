У кандидатов в президенты нет серьезных претензий к прозрачности кампании

Итоги выборов в президенты подводят кандидаты на эту должность. Высказались все: от занявшего второе место Павла Грудинина — до Сергея Бабурина. Все мнения собрал Александр Балицкий.

Первый после закрытия избирательных участков брифинг Павел Грудинин проводит в офисе Центрального комитета Компартии. Уже ясно: у кандидата от КПРФ — второй результат. Не ясно только, сколько именно процентов. Интерес к Грудинину такой, что в зале пресс-конференции мест хватает далеко не всем.

На правах политического наставника Зюганов первым берет слово. Говорит о нарушениях — у коммунистов это традиция, а также о том, что его кандидат кампанию прошел достойно. Грудинин тоже так считает.

"Можно громче, но я не обладаю таким командным голосом, как Геннадий Андреевич. Ясно одно, мы проехали 18 регионов, и везде запрос на перемены", — отмечает кандидат на пост президента от КПРФ Павел Грудинин.

Но что дальше, спрашивают журналисты. Ведь высокий процент — в Якутии, например, почти треть голосов — это ведь и задел для дальнейшей политической карьеры.

- Павел Николаевич, у меня просьба — не отвечать на это.

- Как Геннадий Андреевич решит, так и будет.

- У Павла Николаевича хорошие перспективы.

"Активную политическую жизнь продолжите?", — спрашивает корреспондент ВГТРК.

"Она в любом случае продолжится", — отвечает Грудинин.

Владимира Жириновского — у него третий результат — ждали в штабе. Но кандидат от ЛДПР — предпочел провести выборную ночь в телеэфире. При том, что именно к нему у Жириновского и оказалось больше всего претензий.

Условия абсолютно неравные! Дебатов не было. Скандалы все искусственные. Спровоцированные специально! Чтобы якобы привлечь внимание. Вот, выборы идут! Если явку повысили.. Потому что день и ночь по всем каналам: "Выборы, выборы, выборы!" Когда были выборы в Госдуму, ничего не показывали.

Собственно, к явке у Жириновского претензий не было. Как и к полученному результату, который на самом деле почти не отличался от того, что Жириновский получил на прошлых президентских выборах. Хотя он так и не считает.

Мои потери... У меня, можно говорить, у единственного из всех семи — положительный результат! Я получил больше, чем в 2012 году! Из восьми кандидатов — пять подставные. Фальшивые!

Ксения Собчак финиширует четвертой. У нее около полутора процентов. Хотя в Москве и Петербурге, например, больше четырех. Свое участие в выборах сама "кандидат против всех" считает самым ярким событием этой кампании. А ее итог — закономерным.

"Надо признать, что на этих выборах власть поменяла тактику: с точки зрения закона сделали эти выборы более прозрачными, чем те выборы, на которых вот я была наблюдателем. Я помню, какие это были дикие "карусели". Но как мы ловили за руку людей, которых автобусами возили по Москве голосовать на многих участках! В этот раз Москва не использовала. Мы не зафиксировали такого количества этих технологий", — заявила кандидат на пост президента России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак.

На них семерых — всего в районе 24 процентов. И если Собчак было важно выборы "освежить", Явлинский, у которого, по предварительным данным, пятое место, говорит, что для него главное было — поговорить о проблемах. Полученные голоса — меньше процента — Явлинского не смущают. Ведь и говорили кандидаты примерно об одном и том же: альтернативы диалогу нет.

В этот раз мы подошли к нашей кампании по-новому: мы разговаривали с людьми напрямую. Разговаривали о тех проблемах, которые людей больше всего волнуют! Потому что нам действительно не безразлична их судьба!

О незначительных недочетах во время голосования говорили многие кандидаты. Но все признавали: на общую картину это никак не могло повлиять.

"Я убеждён, что та трагедия, которая недавно имела место в Великобритании, преступление, на которое пошли неведомые пока миру силы — ну явно не российские, фактически решило задачу консолидировать общественное мнение России вокруг ныне действующего президента. Я не знаю, работает ли Тереза Мей в штабе Владимира Путина, но она очень эффективно сплотила российских граждан для отпора этой провокации", — сказал кандидат на пост президента РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин.

Вот и кандидат от "Коммунистов России" — журналистов он собирает в символичных интерьерах отеля "Советский" — говорит о попытках вмешаться в выборы из-за границы. Все факты Сурайкин передал в избирком.

Мы знаем, что целый ряд общественных организаций, которые являются иностранными агентами, такие как "Голос", готовились не только к наблюдению на выборах, мы видим, как в Интернете они готовились создать провокации.

В штабе Бориса Титова не рассчитывали на победу. Кандидат от Партии роста хотел познакомить страну со своей экономической стратегией. И то, что это удалось, — уже достижение. Тем более, что свои предложения по улучшению делового климата Титов намерен передать избранному президенту.

Если мы не будем активны, то новая экономика сама по себе не создается, мы должны влиять сегодня на власть.

Избранный президент, кстати, уже сказал, что к сотрудничеству готов. И приглашение к диалогу касается всех участников кампании, чтобы голос каждого избирателя был услышан.