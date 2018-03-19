Кубок Англии. "Манчестер Юнайтед" сыграет в "Тоттенхэмом"

Сразу после окончания матчей 1/4 финала Кубка Англии по футболу прошла жеребьевка заключительной стадии старейшего в мире турнира. Повезло в ней лондонскому "Челси", которому в соперники достался скромный "Саутгемптон". Другая пара – "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм".

Для "МЮ" под руководством Жозе Моуринью Кубок Англии – последний шанс завоевать хоть какой-то трофей в сезоне. Из Лиги чемпионов и Кубка английской лиги манкунианцы вылетели, а в премьер-лиге хоть и идут вторыми, но отстают от земляков из "Манчестер Сити" на 16 очков.

Напомним, что в четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" обыграл "Брайтон" (2:0), "Тоттенхэм Хотспур" был сильнее валлийского "Суонси Сити" (3:0). "Челси" в дополнительное время одолел "Лестер" (2:1), а "Саутгемптон" переиграл клуб третьего дивизиона "Уиган" (2:0).