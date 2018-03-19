Месси: чемпионат мира в России станет нашим последним шансом завоевать титул

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по футболу, который пройдет в России. Аргентинец заявил, что коллегам его поколения может не предоставиться другой возможности одержать победу в финале крупного турнира. Ранее команда Аргентины единожды проиграла финал чемпионата мира и дважды – в финале Кубка Америки.

"Я представляю себя одержавшим победу в финале чемпионата мира и поднять кубок над головой, — признается Месси, слова которого приводит "Спорт-экспресс со ссылкой на Goal — Я всегда мечтал об этом и с приближением турнира мечта становится все сильнее. Я рассчитываю, что этот чемпионат мира станет для нашей команды успешным, а мы сможем прожить тот невероятный опыт, который был с 2014 году. С единственным отличием – в этот раз мы должны поднять кубок над головой".

"Я много раз плакал из-за проигранных финалов, ведь они имели для нас очень большое значение, а мы не смогли осуществить мечты Аргентины. Те три финала были тяжелыми ударами и сейчас мы чувствуем, что если не завоюем титул чемпионов мира в этот раз, то другого шанса у игроков этого поколения больше не будет".

Сборная Аргентины на групповом этапе встретится с командами Исландии (16 июня), Хорватии (21 июня) и Нигерии (26 июня).