В борьбу с супербактериями вступит белок, обнаруженный в организме ядовитых змей

Борьба с супербактериями набирает обороты: против патогенов, устойчивых к большинству современных антибиотиков, учёные начинают использовать различные природные соединения. Одно из них было совсем недавно найдено в молоке утконосов, другим поделились муравьи. Ну а теперь исследователи обратили внимание на змей.

Команда из Квинслендского университета в Австралии совместно с испанскими коллегами обнаружила в железах южноамериканских гремучих змей фрагменты белков, которые помогут создать препараты против супербактерий

Речь идёт о пептидном соединении под названием кроталицидин (crotalicidin), который обладает антимикробными, противоопухолевыми и противогрибковыми свойствами и в то же время нетоксичен для обычных клеток.

Команда решила проверить, как кроталицидин справится с двумя распространёнными видами бактерий – кишечной и синегнойной палочкой.

Лабораторные эксперименты доказали высочайшую эффективность пептида. Он уничтожил 90% обоих типов бактерий: в случае с кишечной палочкой на это ушло полтора-два часа, с синегнойной палочкой кроталицидин расправляется за 5-30 минут.

Но самое главное – исследователи выяснили, чем обеспечивается столь мощный антибактериальный эффект. Оказывается, всё дело в электростатическом притяжении, которое, напомним, возникает между разноимённо заряженными телами.

Пептид имеет положительный электрический заряд, а мембраны бактериальных клеток – отрицательный, потому-то пептид притягивается к последним и разрушает мембрану, а затем и всю клетку. Между тем обычные клетки в организме животных не имеют заряда, то есть нейтральны, и их белок просто не замечает, поясняют специалисты.

Они также отмечают, что для первых исследований выбрали наиболее опасные штаммы бактерий, которые вызывают серьёзные инфекции.

Предполагается, что в конечном итоге кроталицидин используют для создания антибиотиков нового поколения, против которых будут бессильны даже супербактерии.

Также команда продолжит изучать и другие похожие пептиды, созданные природой, для использования в качестве противомикробных или противораковых средств.

Научная статья по итогам исследования представлена в издании The Journal of Biological Chemistry.

Кстати, ранее сообщалось о том, что уникальный яд "убийцы убийц" также ляжет в основу лекарственных препаратов.