Пассажиры-шутники на 3 часа задержали вылет самолета

Тема:
Авиадебоширы 1 час назад
19 марта 201810:58
Пассажиры-шутники на 3 часа задержали вылет самолетаЧитайте нас в Telegram
Вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines, следующего из Стамбула в Израиль, задержался на три часа из-за неудачной шутки пассажиров, которые при посадке громко обсуждали, что "везут взрывчатку". Одна из стюардесс, услышав разговор, сообщила об этом капитану корабля.
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Jerusalem Post, пассажиров-шутников в итоге сняли с рейса для допроса, ими оказались три гражданина Израиля. Рейс пришлось отложить.
После допроса и проверки содержимого багажа, нарушителей порядка отпустили, и они вылетели в Израиль следующим рейсом. Были ли шутники оштрафованы – не сообщается.
Ранее по теме
-
Жена Аршавина полностью компенсировала убытки "Аэрофлота" после инцидента на борту4 суток назад
-
Штрафы за дебош в самолете могут вырасти в десять раз14 суток назад
-
Буйного авиапассажира пришлось примотать скотчем к креслу. Видео20 суток назад
-
Сок на соседку по креслу и удар в лицо полицейскому: авиадебоширы напомнили о себе20 суток назад
-
Помощника главы Якутии сняли с рейса после скандала со стюардессой1 месяц назад
-
Самолет Москва – Ереван приземлился в Минводах из-за дебошира1 месяц назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Путин лидирует на выборах президента
- Граждане РФ не смогли проголосовать на Украине
- Названый виновным в крушении "Боинга" летчик совершил суицид
- Дело Скрипаля: англичане продолжают удивлять
- Трамп устроил кадровую чехарду
Самое читаемое
-
Летчик, подозреваемый в атаке на малазийский Boeing, покончил с собой
- "У нас гораздо больше". Кандидаты в президенты дали первые комментарии по подсчету голосов
- Жириновский выбрал "верховного правителя Земли"
- Эксперты Минобороны Британии не подтвердили, что "Новичок" был произведен в России
- Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Роль секретной базы в отравлении Скрипаля
- Сирийцы покидают Восточную Гуту, несмотря на атаки боевиков
- "Москва книжная" в Париже: что потерял Макрон
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
Выборы президента: как проходит голосование в столице
- Стратегия развития транспорта в столице: куда путь держим?
- Переносу столицы из Петрограда в Москву - ровно 100 лет
- Бюджетный седан по цене премиального внедорожника
- Лазер против астероида: наши ученые знают, как защитить Землю
- Выходные в городе: еда, краски Востока и ирландские танцы
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Неполярное сияние: любители помогли учёным понять природу загадочного свечения
- Молоко утконоса: неожиданное оружие в борьбе с супербактериями
- В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за богачей
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"
Сегодня
Выборы президента: топ-10 самых активных регионов
2 часа назад
Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа
16.03.2018 15:01
В США впервые начнут казнить смертников азотом
1 час назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке
32 минуты назад
К дележу наследства умершего "Иванушки" подключился его друг
42 минуты назад
Дудь напомнил Грудинину об обещании сбрить усы
43 минуты назад
Вступили в силу новые изменения в ПДД
2 часа назад
Россия разместила евробонды. Как это было
3 часа назад
Владимир Путин: сила России – в единстве
6 часов назад
Утвержден новый состав правительства КНР
6 часов назад
Дочь и зять Трампа пережили несколько неприятных минут
7 часов назад
"Челси" стал последним полуфиналистом Кубка Англии
8 часов назад
Подавляющее большинство крымчан поддержали Путина
8 часов назад
Путин о деле Скрипаля: у России нет химоружия
12 часов назад
Актер Федор Добронравов попал в больницу
14 часов назад
Ким пока не ответил на предложение встретиться с Трампом
17 часов назад
"Розовый слон": акробат сорвался с высоты в уфимском цирке
17 часов назад
МВД: на этих выборах возбуждено меньше дел, чем в 2012-м
17 часов назад
Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым
17 часов назад
Паралимпийские игры в Пхенчхане объявлены закрытыми
20 часов назад
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
17.03.2018 09:03