Пассажиры-шутники на 3 часа задержали вылет самолета

Вылет самолета авиакомпании Turkish Airlines, следующего из Стамбула в Израиль, задержался на три часа из-за неудачной шутки пассажиров, которые при посадке громко обсуждали, что "везут взрывчатку". Одна из стюардесс, услышав разговор, сообщила об этом капитану корабля.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на Jerusalem Post, пассажиров-шутников в итоге сняли с рейса для допроса, ими оказались три гражданина Израиля. Рейс пришлось отложить.

После допроса и проверки содержимого багажа, нарушителей порядка отпустили, и они вылетели в Израиль следующим рейсом. Были ли шутники оштрафованы – не сообщается.