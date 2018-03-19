В Новой Москве задержали мужчину, избившего шестерых прохожих

В поселке Воскресенское в Новой Москве 28-летний мужчина избил на улице 6 человек. Пострадавшие доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Нападавший арестован.

"По словам потерпевших, одна из которых 75-летняя пенсионерка, злоумышленник в агрессивном состоянии беспричинно начал избивать граждан на улице", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Побои" УК РФ. Полицейские устанавливают все обстоятельства нападения.