Авария, унесшая жизни женщины и двух детей в Башкирии, попала на видео

Автомобильный регистратор запечатлел момент трагедии, произошедшей вечером в минувшее воскресенье, 18 марта, на трассе Уфа-Янаул неподалеку от деревни Николаевка в Благовещенском районе Республики Башкортостан.

"Водитель легкового автомобиля, принадлежавшего его родственнику, перевозил 24-летнюю супругу и сына в возрасте год и девять месяцев. Также в салоне находились 26-летняя жительница Бирска, супруга владельца "Приоры", со своей полуторагодовалой дочерью ", — говорится в сообщении пресс-службы региональной полиции.

По неизвестной пока причине мужчина, находившийся за рулем "Лады", выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с фурой Iveco.

В результате ДТП на месте погибли оба ребенка, находившиеся в специальных детских удерживающих устройствах, и одна из женщин. Сам водитель и его супруга госпитализированы в тяжелом состоянии.