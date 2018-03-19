Гимнаст Cirque du Soleil разбился насмерть во время выступления во Флориде

Акробат Cirque du Soleil Янн Арно разбился насмерть во время выступления в американской Флориде, сообщает Tampa Bay Times. Один из зрителей снял трагический инцидент на видео.

ЧП произошло вечером 17 марта во время шоу Volta, которое всемирно известный цирк показывал в Тампе начиная с 14 февраля. 38-летний Арно, более 15 лет состоявший в труппе Cirque du Soleil, сорвался с кольца во время номера на раскачивающихся ремнях и рухнул на сцену с высоты около шести метров.

Представление тут же остановили, пострадавшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

"Вся семья Cirque du Soleil находится в шоке и опустошена этой трагедией", — говорится в релизе цирка.

Арно был родом из Франции, но постоянно жил в Майами. У него остались жена и дочь.

Для Cirque du Soleil это не первая потеря: в 2013 году 31-летний акробат канадского цирка разбился на насмерть, рухнув с высоты 15 метров во время выступления в Лас-Вегасе.