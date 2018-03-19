СМИ: футболист "Баварии" Алаба станет игроком "Барселоны"

Футболист мюнхенской "Баварии" Давид Алаба близок к переходу в испанскую "Барселону". Сообщается, что между игроком и каталонским клубом уже обговорены детали личного контракта, а предполагаемый трансфер будет совершен ближайшим летом. Об этом информирует "Советский спорт" со ссылкой на испанское издание Don Balon.

Ранее становилось известно том, что свой интерес к футболисту проявлял мадридский "Реал", но по сообщениям источника, сам Алаба отказался рассматривать предложение "Королевского клуба".

Напомним, что австрийский защитник находится в системе "Баварии" с 2009 года. За мюнхенцев он провел 221 матч и забил 17 мячей. В составе немецкого клуба он становился семикратным чемпионом Германии, четырехкратным обладателем Кубка страны и один раз побеждал в Лиге чемпионов.