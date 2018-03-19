В Британии могут эксгумировать останки Патаркацишвили и Перепеличного

На фоне инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля британские полицейские начали повторное расследование ряда смертей, в которых Лондон предполагал российский след.

В частности, может быть проведена эксгумацию останков Бадри Патаркацишвили и Александра Перепеличного для проведения анализа на выявление следов отравляющих веществ, сообщает газета Express со ссылкой на источники из окружения бизнесменов.

52-летний Бадри Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года в своем доме в городе Лезерхед в графстве Саррей близ Лондона. Сначала его смерть рассматривалась властями как подозрительная, однако позднее в качестве причины была названа ишемическая болезнь сердца. Токсикологическая экспертиза тогда не проводилась. Предприниматель Александр Перепеличный скоропостижно скончался в возрасте 44 лет в 2012 году во время утренней пробежки близ своего особняка в городе Вейбридж. Полиция тогда объявила, что ничего подозрительного в обстоятельствах его смерти не обнаружила, напоминает РИА Новости.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом 4 марта. Оба в настоящее время находятся в коме. Власти Великобритании утверждают, что к инциденту может быть причастна Россия. Однако российские власти категорически отвергают все подобные подозрения.