Из "Реала" в "Барселону": каталонский клуб соблазняет Иско

Два ведущих клуба футбольного чемпионата Испании "Барселона" и мадридский "Реал" традиционно крайне редко обмениваются игроками. И фанаты обеих команд относятся к этому неодобрительно. Тем интереснее тот факт, что "Барса" претендует на мадридиста Иско.

Возможный трансфер Иско из Мадрида в столицу Каталонии стал продолжением истории с бразильцем Неймаром, который летом ушел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен", но недоволен положением во французском клубе и хочет вернуться в Испанию, но – в "Реал". Каталонский же клуб собирается извлечь выгоду из этого возможного трансфера.

Как сообщает испанское издание Don Balon, "Барса" крайне негативно относится к потенциальному усилению "Реала" своим бывшим игроком и, в свою очередь, намерена сделать предложение Иско. Каталонцы рассматривают 25-летнего испанца как замену Андресу Иньесте, который летом может перебраться в чемпионат Китая. Известно, что у Иско емть разногласия с тренером "сливочных" Зинедином Зиданом.