В Москве пройдет международный форум "Эндаументы 2018"

Благотворительный фонд Владимира Потанина и Московская школа управления "Сколково" 6 апреля проведут второй международный форум "Эндаументы 2018". Мероприятие станет площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития целевых капиталов, обмена лучшими практиками и формирования общей профессиональной повестки.

В этом году речь пойдет о главных вызовах, с которыми придется столкнуться организациям, заинтересованным в создании, продвижении и развитии эндаументов в ближайшем будущем. В том числе будут обсуждаться необходимые изменения в законодательстве, включая регулирование деятельности управляющих компаний. Впервые на форуме будет представлена актуальная статистика по крупнейшим российским и мировым эндаументам, включая их доходы, расходы и стратегию.

По словам генерального директора Благотворительного фонда В. Потанина Оксаны Орачевой, этот форум создан для тех, кто задумывается об устойчивости своей организации и строит планы на длительный срок, для тех, кто собирается оставить создаваемую ценность будущим поколениям – "в определенном смысле, попасть в историю".

"Этот форум для вас, если вы уверены, что и через 50 лет ваша организация продолжит активно заниматься решением образовательных, культурных, социальных проблем. Если вы опытный представитель некоммерческого сектора, который несколько лет работает с темой целевых капиталов, имеет опыт их создания и преодоления проблем", — подчеркнула Орачева.

Она отмечает, что форум даст возможность поделиться опытом, узнать, что делают коллеги по сектору и спланировать свой следующий шаг, а также найти партнеров, с которыми можно вместе двигаться вперед.

"У вас будет возможность обсудить будущее этой модели. Что нам надо изменить, чтобы она стала широко распространенной? Какой вклад надо сделать всем участникам, чтобы межсекторное взаимодействие стало рабочим? Как государство может помочь созданию среды, стимулирующей использование модели всеми заинтересованными сторонами? Форум поможет найти ответы на часть этих вопросов", — сказала Орачева.

В свою очередь президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов отметил, что в ближайшее десятилетие всем нам – "как профессионалам в разных сферах, уже имеющим отношение к эндаументам или еще нет, так и обывателям" — предстоит встретиться с изменениями. Так, по его мнению, "будет меняться уклад нашей повседневной жизни, наши интересы, карьеры и профессии, видоизменятся организации и их бизнес-модели, рынки и многое другое". На форуме эксперты посмотрят через призму эндаументов, какими будут эти изменения, как на них реагировать, каких опасаться, а каким способствовать совместными усилиями, как видоизменятся сами эндаументы и их роль.

"Благотворительный фонд Владимира Потанина и мы готовим форум вместе с многочисленными экспертами и практиками, которые готовы делиться опытом своих ошибок и побед. Вы сможете задать любые волнующие вас вопросы, высказать мнение, принять участие в дискуссиях − это сделает форум максимально полезным для всех участников", — заявил Шаронов.

Участниками форума станут директор Музея и Фонда Соломона Гуггенхайма Ричард Армстронг, заместитель Министра культуры Александр Журавский, экономист-регионовед, главный научный сотрудник РАНХиГС Наталья Зубаревич, генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин, директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ Артем Шадрин и др.

Форум будет интересен представителям некоммерческих организаций, сотрудникам управляющих компаний, а также потенциальным и действующим донорам – всем, кого волнует будущее некоммерческого сектора.

Первый форум прошел в прошлом году, когда законодательству, регулирующему деятельность эндаументов в России, исполнилось 10 лет. Основатель Фонда Владимир Потанин выступил одним из инициаторов внедрения данной модели в нашей стране, не только активно содействуя появлению соответствующего закона, но и став крупным донором двух старейших и наиболее известных эндаументов – целевого капитала МГИМО и фонда Государственного Эрмитажа.

Тема поддержки эндаументов занимает особое место в деятельности Благотворительного фонда Владимира Потанина. В течение шести лет Фонд реализует программу "Целевые капиталы: стратегия роста", направленную на развитие модели эндаументов, подготовку высококвалифицированных кадров и обмен лучшими практиками. Последние два года основной образовательной площадкой программы в Москве выступала Московская школа управления "Сколково", вместе с которой был разработан и запущен специальный курс "Стратегия создания и развития фондов целевого капитала". Участники программы, помимо очных модулей, ведут работу по созданию вечных капиталов для своих организаций. Образовательный курс был высоко оценен профессиональным сообществом, став финалистом конкурса Skolkovo Trend Awards 2016.

Для участия в форуме необходимо отправить заявку на регистрацию.