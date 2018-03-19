Путин встретится со своими противниками по выборам

Владимир Путин встретится с кандидатами, баллотировавшимися на выборах главы государства. Как журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в понедельник, 19 марта, состоится встреча всех кандидатов на должность президента Российской Федерации.

"Он это делал и в 2012 году и такая же встреча состоится сегодня. — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС. — По крайней мере, диалог с ними он намерен поддерживать".

Пресс-секретарь Путина уточнил, что на вторую половину дня в президентском графике запланировано еще несколько встреч. В частности, по его словам, с сопредседателями предвыборного штаба.

С утра Владимир Путин проводит целую серию телефонных разговоров и получает поздравления. В частности, уже состоялись переговоры Путина с главами Казахстана и Таджикистана.

На выборах президента РФ 18 марта действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов.