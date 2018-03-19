Сборная России недосчитывается нескольких футболистов перед матчем с Бразилией

Накануне товарищеского матча сборной России по футболу против Бразилии в составе национальной команды пока имеются кадровые потери. В частности, в первой общей тренировке команды не участвовал Алан Дзагоев, который на данный момент занимается в тренажерном зале.

Также главный тренер сборной России Станислав Черчесов не может в полной мере рассчитывать на Владислава Игнатьева и Далера Кузяева. У обоих игроков имеются небольшие повреждения и, проведя разминку со всей командой, они всю тренировку занимались по индивидуальному плану.

Кроме того, в расположение российской сборной пока не прибыл единственный легионер – Денис Черышев из испанского "Вильярреала". Он присоединится к команде в понедельник вечером. Известно, что причина его задержания – воскресная игра "желтой субмарины" в чемпионате Испании против мадридского "Атлетико" (2:1).

Напомним, что матч между сборными России и Бразилии состоится в пятницу, 23 марта на московском стадионе "Лужники".