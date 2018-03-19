Ширвиндт: у Добронравова случился какой-то маленький приступ

Состояние актера Федора Добронравова не вызывает особых опасений. Об этом рассказал художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт.

По словам Ширвиндта, у актера случился "какой-то маленький приступ сосудистого свойства". Это произошло в Сергиевом Посаде. Сегодня Добронравов приедет в Москву, и на несколько дней ляжет в клинику для обследования.

"Относительно здоровья Федора Добронравова никакой паники нет", — сказал Ширвиндт ТАСС.

Спектакль с участием Добронравова "Где мы?!", который должен был состояться 21 марта, будет заменен. Следующий спектакль, который стоит в афише на 29 марта, состоится.

Федор Добронравов — народный артист России. Он служит в Московском театре сатиры с 2003 года. В репертуаре артиста пять спектаклей. Он также известен по ролям в фильмах "Ликвидация" и "День радио", сериале "Сваты".