Буффон назвал Астори одной из причин возвращения в сборную Италии

Буффон назвал Астори одной из причин возвращения в сборную ИталииЧитайте нас в Telegram
Легендарный итальянский футболист Джанлуиджи Буффон признался, что собирается вернуться в состав национальной сборной Италии на ближайшие контрольные поединки против Аргентины и Англии. Одной из причин вратарь назвал кончину капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который умер во сне накануне одного из матчей чемпионата Италии.
"Я достаточно последовательный человек с большим чувством ответственности, — признается Буффон, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на Calciomercato. – Этого хватит, чтобы объяснить мое решение о возвращении в команду. Я всегда был объединяющим элементом в сборной Италии и хочу сохранять эту роль и дальше. Астори? Давиде является одной из причин того, почему я согласился приехать в сборную".
Напомним, что матч против аргентинцев состоится 23 марта, а против англичан – 27 марта.
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