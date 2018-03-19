Западные СМИ: кризис сплотил избирателей вокруг Путина

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Президентские выборы 26 минут назад
Западные СМИ: кризис сплотил избирателей вокруг ПутинаЧитайте нас в Telegram
Большинство западных изданий пишут о победе Владимира Путина, как об "ошеломляющей", и отмечают высокую явку. Реакцию международной прессы на итоги президентских выборов в России изучил Матвей Попов.
Financial Times отмечает, что кризис в российско-британских отношениях только сплотил избирателей вокруг кандидатуры Владимира Путина. Издание приводит слова пресс-секретаря штаба Владимира Путина Андрея Кондрашова, который отмечает высокую явку и рекордное число голосов, отданных за кандидата.
Итальянская Corriere della Sera замечает, что Путин по сравнению со всеми его соперниками провел самую уверенную избирательную кампанию.
Немецкое издание Tagesschau итог выборов называет "чистой победой Путина".
Bild отмечает, что голосование прошло в годовщину воссоединения Крыма и России.
Независимая немецкая радиостанция перед выборами провела свой собственный опрос среди россиян на двух больших московских вокзалах: в том, что они собираются голосовать за Путина, признались большинство опрошенных.
Греческое издание News Beast также отмечает высокий уровень поддержки Владимира Путина
France-24 называет это сокрушительной победой, указывая, что лояльность россиян президенту объясняется тем, что для них он символизирует возрождение влияния России на мировой арене.
Американский телеканал ABC сообщает, что оппозиция не смогла оказать серьезного сопротивления Владимиру Путину, и тот в итоге набрал больше голосов, чем когда-либо.
Наблюдатели CNN, в свою очередь, указывают: сколько бы Запад ни критиковал перед выборами Кремль, на популярности российского президента это не отразилось. Более того, опросы показывают только рост рейтингов одобрения.
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