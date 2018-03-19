Умер упавший с высоты артист "Цирка Мстислава Запашного"

Во время транспортировки в Ростов-на-Дону скончался артист "Цирка Мстислава Запашного" Антон Мартынов, сорвавшийся с высоты во время выступления в Элисте, передает РИА Новости.

"Писать и осознавать данную весть очень тяжело. Ночью перед транспортировкой из Элисты до Ростов-на-Дону у Антона остановилось сердце. Искренне соболезнуем родным Антона", — говорится в сообщении в группе "Цирка Мстислава Запашного" в "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, воздушный гимнаст Антон Мартынов, упав с высоты пяти-шести метров, получил серьезную травму головы и различные переломы. В цирке отметили, что трагедия произошла из-за человеческого фактора — незакрепленного карабина.

Артисты готовят и закрепляют свое снаряжение только сами, не доверяя это никому из сотрудников цирка.