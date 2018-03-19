Поверить в себя и в мечту: "Тренер" заряжает на победу

Футбольный блокбастер "Тренер" готов побороться за новый рекорд кассовых сборов. Это режиссерский дебют посла чемпионата мира-2018 и актера Данилы Козловского. До премьеры — ровно месяц.

"Тренер" — это удивительная история нападающего Премьер-лиги, которому после досадного промаха в решающем матче пришлось уйти из большого футбола. Провинциальный клуб из "подвала" турнирной таблицы 2-й лиги, судейская скамья. Здесь можно было просто отсидеться — а он начал побеждать. Как одному человеку удалось собраться с силами самому, собрать команду и объединить вокруг себя целый город?

"Это кино о человеке, о команде, о городе, которые, вопреки обстоятельствам, тому, что за них кто-то давно уже решил, что они списаны — они с этим, мягко говоря, не согласны", — рассказывает сам Данила Козловский.

Зрители почувствуют себя на футбольном поле во время самых горячих моментов матча, увидят закулисье футбола — и, конечно, будут переживать за личную жизнь героев.

Такой сильной, жесткой, независимой обладательницу "Золотого орла" за лучшую женскую роль Ирину Горбачеву в кино еще не видели.

"Женщина остается женщиной в любом случае и так же испытывает какие-то свои личные чувства — возможно, даже и к главному герою", — говорит актриса.

Тренер Юрий Столешников — собирательный персонаж, и команды "Метеор", конечно, не существует, но все события, которые происходят в фильме, имели место в реальной жизни. Данила Козловский сам писал еще и сценарий.

"Эта история основана на реальных событиях, и на истории нашей команды из Ростова, которая билась на равных в Лиге чемпионов", — делится он.

Сюжет фильма — как хороший футбол: напряженный и динамичный, в нем есть и любовь, и драма, он заряжает на победы. Это то, что нам нужно сегодня, чтобы поверить в себя и в свою мечту.