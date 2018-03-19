В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался

Боевики из группировки "Джейш Тахрир аш-Шам" заявили, что сбили бомбардировщик Су-24 Сирийских вооруженных сил. В качестве подтверждения они опубликовали видео.

Качество съемки достаточно низкое, поэтому точно определить, что за самолет в кадре, сложно. Однако видно, как он сначала открывает огонь из оружия, вероятно, из авиационной пушки, слышны разрывы снарядов. После чего боевая машина загорается.

У Су-24 есть 23-миллиметровая пушка. Однако используют ее нечасто. Все-таки это бомбардировщик, а не штурмовик. Правда, как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Свободной сирийской армии", боевики сбили не Су-24, а истребитель-бомбардировщик Су-22 ВВС Арабской Республики. Пилот успел катапультироваться и приземлился на территорию, которую контролируют правительственные войска.