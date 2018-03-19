На фасаде МИД Британии появилось изображение Путина с вопросом: "Скучали по мне?"

На фасаде здания МИД Великобритании вскоре после завершения выборов президента России появилось световое изображение улыбающегося Путина, а рядом – надпись: "Miss me?" ("Скучали по мне?").

Как отмечает RT, акцию устроили активисты арт-группы Philosoraptors. Таким образом они хотели призвать власти Британии и Запада в целом уважать выбор граждан России.

Интернет-пользователи, задавшиеся вопросом, каким образом можно было организовать эту световую проекцию на здание британского внешнеполитического ведомства, предполагают, что это можно было сделать, например, из расположенного напротив Сент-Джеймсского парка.