Умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов

Умер легендарный летчик-испытатель Георгий МосоловЧитайте нас в Telegram
На 92-м году жизни скончался заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта Георгий Мосолов.
"От нас ушла легенда реактивной авиации, заслуженный летчик-испытатель, внесший огромный вклад в развитие отечественной авиации. Мы скорбим об этой утрате", – сказал генеральный директор АО "РСК "МиГ" Илья Тарасенко.
Георгий Мосолов – один из пионеров в освоении больших высот и скоростей и один из первых советских летчиков, установивших мировые авиационные рекорды. Он установил шесть мировых авиационных рекордов, три из которых являются абсолютными, а также 3 всесоюзных абсолютных рекорда. В том числе, рекорды устанавливались на первых опытных образцах уникального сверхзвукового фронтового истребителя МиГ-21 и его модификаций. Георгий Мосолов был одним из близких друзей первого советского летчика-космонавта Юрия Гагарина.
Георгий Константинович родился 3 мая 1926 года в Уфе в семье служащих. В 1953 году окончил Школу летчиков-испытателей при ЛИИ МАП. В Корпорацию "МиГ" пришел в июне 1953-го. В качестве летчика-испытателя проводил летные испытания истребителей МиГ-17, МиГ-19, МиГ-21 и их модификаций. Первым в небо поднял Е-2 (1955 год), И-7У (1957), И-75 (1958), И-75Ф (1958), Е-152А (1959), Е-152/1 (1961), Е-8/1 (1962).
За время работы Георгий Мосолов освоил более 50 типов самолетов. Он неоднократно попадал в сложнейшие условия и, благодаря хладнокровию и умению, всегда сохранял опытные машины. Проводил главным образом испытания опытных реактивных истребителей и наиболее ответственные летные исследования по вопросам аэродинамики, устойчивости и управляемости самолетов.
За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, полковнику Мосолову Георгию Константиновичу указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1960 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
20 сентября 1967 года за многолетнюю работу в области испытаний и исследований новой авиационной техники ему было присвоено звание "Заслуженный лётчик-испытатель СССР". Награжден медалью "Золотая Звезда", двумя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, медалями "За боевые заслуги", "ХХХ лет Советской армии и флота", "40 лет Советской армии и флота", "20 лет победы над Германией", "За безупречную службу в Советской армии" I степени, "За безупречную службу в Советской армии" II степени, три медали де Лаво (ФАИ).
Коллектив корпорации "МиГ" выражает глубокие соболезнования семье и всем, кто близко знал Георгия Константиновича Мосолова. Его имя навсегда останется в истории авиации.
Сейчас
ОБСЕ: Украина нарушила фундоментальное право россиян голосовать
Картина дня
-
Путин набрал рекордное число голосов
- Граждане РФ не смогли проголосовать на Украине
- "Россия 1" покажет фильм "Путин" 21 и 22 марта
- В Британии могут эксгумировать останки Патаркацишвили
- Дудь напомнил Грудинину об обещании сбрить усы
Самое читаемое
-
Летчик, подозреваемый в атаке на малазийский Boeing, покончил с собой
- "У нас гораздо больше". Кандидаты в президенты дали первые комментарии по подсчету голосов
- Жириновский выбрал "верховного правителя Земли"
- Эксперты Минобороны Британии не подтвердили, что "Новичок" был произведен в России
- Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
Экономика
-
"Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Роль секретной базы в отравлении Скрипаля
- Сирийцы покидают Восточную Гуту, несмотря на атаки боевиков
- "Москва книжная" в Париже: что потерял Макрон
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
Поверить в себя и в мечту: "Тренер" заряжает на победу
- Футболисты сборной России исполнили мечту юных болельщиков
- Три новые станции метро на севере Москвы откроют в ближайшие дни
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Неполярное сияние: любители помогли учёным понять природу загадочного свечения
- Молоко утконоса: неожиданное оружие в борьбе с супербактериями
- В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за богачей
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"