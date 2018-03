Сериал "Рик и Морти" могут закрыть

Представители телеканала Cartoon Network заявили, что пока не продлили популярный мультсериал "Рик и Морти" на четвертый сезон. Авторы проекта намекают поклонникам, что неплохо бы самим собрать денег на производство шоу в случае закрытия финансирования, сообщает Gizmodo.

О неясном будущем проекта одни из сценаристов "Рика и Морти" Дэн Хармон написал в своем "Твиттере". Американец ответил, что каким бы ленивым алкоголиком он ни был, трудно писать сценарий сериала, который канал у него не заказывал.

"С другой стороны, фанаты вроде вас наверняка смогут это оплатить. Пойду-ка еще выпью", — пошутил Хармон.

I hear ya, tough spot. On one hand, it can be challenging, especially with crippling lazy alcoholism, to write a show that hasn’t been ordered by a network. On the other hand, the thought that fans like you pay the price...I mean...I’m gonna grab a drink https://t.co/mvn9nthxCE