Путин: основное внимание - внутренней повестке дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что основное внимание будет уделять внутренней повестке для поднятия уровня жизни граждан, но и без решения вопросов обороноспособности и безопасности не обойтись.

Как передает "Интерфакс", об этом глава государства на встрече с сопредседателями своего предвыборного штаба, обсуждая с ними итоги президентских выборов.

По его словам, он собирается сосредоточиться, прежде всего, на "внутренней повестке дня". Под этим Путин понимает развитие экономики, здравоохранения, образования, промышленного производства, а также подъем роста благосостояния россиян.

Президент подчеркнул, что вопросы обороноспособности и госбезопасности России не будут забыты, но главное сейчас те темы, которые он перечислил.

Российский лидер выразил надежду, что с помощью большой команды, которая поддерживала его в ходе выборов, будут решены актуальные проблемы современности.

По данным Центризбирком РФ, по итогам обработки 99,83% протоколов на выборах президента РФ Путин побеждает с рекордным результатом в 76,6% голосов. Для сравнения, в 2012 году за него проголосовало 63,60% россиян.