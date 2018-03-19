Медики футбольного "Арарата" спасли жизнь авиапассажиру

Врач столичного футбольного клуба "Арарат" Виталий Иконников и его коллеги массажисты Геннадий Колосов и Марат Ишмурзин сумели оказать помощь пассажиру авиарейса Москва – Ереван, который в самолете едва не стал жертвой гипертонии.

"Во время перелета московского "Арарата" в Ереван с одним из пассажиров рейса случился гипертонический криз, — сообщает пресс-служба клуба. – Однако своевременная и высокопрофессиональная помощь нашего доктора Виталия Иконникова, а также массажистов Марата Ишмурзина и Геннадия Колосова помогла спасти жизнь мужчины".