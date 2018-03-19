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19 марта 201815:37 Евгения Ефимова

Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей

Люди привыкли считать эфирные масла безопасными веществами, но это, по мнению авторов новой работы, не совсем так.
Фото Global Look Press.

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Новое исследование учёных Национального института по изучению санитарного состояния окружающей среды США (NIEHS) вызвало очередную дискуссию по поводу безопасности эфирных масел. Специалисты обнаружили доказательства давно подозреваемой связи между аномальным ростом груди у юношей (состояние, которое называется препубертатная гинекомастия (prepubertal gynecomastia)) и регулярным использованием эфирных масел чайного дерева и лаванды.

Оказалось, что ключевые химические соединения в этих распространённых маслах, полученных из растений, способны нарушать работу эндокринной системы. Проще говоря, у юношей, которые регулярно подвергаются воздействию эфирных масел лаванды и чайного дерева, может появляться риск развития гинекомастии.

Сегодня медики тщательно изучают распространённые химические соединения в окружающей среде, прозванные "эндокринными разрушителями". В пресс-релизе отмечается, что под этим термином обозначают соединения, которые нарушают работу гормонов и их действие в организме.

Учёные всё чаще стали интересоваться эндокринным разрушителям, поскольку они широкого используются в популярных продуктах – в косметике, например.

Масла чайного дерева и лаванды являются, пожалуй, одними из самых популярных эфирных масел: они входят в состав мыла, лосьонов, шампуня и различных средств для волос, одеколонов и других косметических средств.

"Наше общество считает эфирные масла безопасными. Однако они обладают разнообразным количеством химических соединений", — говорит в пресс-релизе ведущий автор исследования Тайлер Рэмзи (Tyler Ramsey). По его словам, люди должны пользоваться ими с осторожностью, поскольку некоторые из этих химических соединений потенциально могут быть эндокринными разрушителями.

Первые споры относительно безопасности эфирных масел начались в 2007 году. Тогда учёные NIEHS опубликовали в издании New England Journal of Medicine исследование, в котором предположили, что неоднократное местное (наружное) применение масла лаванды и чайного дерева может быть связано с развитием препубертатной гинекомастии.

Мужская гинекомастия возникает перед половым созреванием относительно редко. И со временем специалисты находили всё больше доказательств того, что количество случаев подобного состояния совпадало с воздействием на организм масел лаванды и чайного дерева.

Более того, мужская гинекомастия исчезала, стоило юношам прекратить пользоваться продуктами, содержащими эти масла, говорит Рэмзи.

Между тем в 2013 году производители эфирных масел нанесли ответный удар: их исследование показало, что нет никакой связи между маслом лаванды и эндокринными нарушениями.

Теперь же учёные NIEHS представили новый отчёт, в работе над которым приняли участие несколько исследователей, опубликовавших труд 2007 года. Тогда авторы, проведя лабораторные тесты, нашли доказательства того, что масла лаванды и чайного дерева обладают эстрогенными (эстрогеноподобными) свойствами и антиандрогенными (сравнимо с блокированием действия тестостерона) действиями.

На этот раз учёные пошли ещё дальше: из сотен химических соединений, которые входят в состав масла чайного дерева и лаванды, они выделили восемь компонентов. Четыре из них присутствовали и в эфирном масле чайного дерева, и в эфирном масле лаванды: эвкалиптол (часто его можно найти в лекарствах от кашля и противоотёчных препаратах), 4-терпинеол, лимонен (дипентен) и альфа-терпинеол.

Оставшимися четырьмя соединениями стали линалилацетат, линалоол, альфа-терпинен и гамма-терпинен (они присутствует либо в масле лаванды, либо в масле чайного дерева).

При помощи экспериментов, проведёнными в чашке Петри, учёные подвергли воздействию этих компонентов человеческие раковые клетки. Таким образом они хотели изучить изменения активности гена-мишени рецепторов эстрогена и астрогена. Кроме того, они также наблюдали за транскрипционной активностью.

Все восемь химических соединений продемонстрировали различные эстрогенные и/или антиандрогенные свойства и были связаны с нарушениями, о которых говорилось выше. Они действовали либо аналогично женскому половому гормону эстрогену, либо блокировали работу мужских гормонов, сообщают учёные. Некоторые химические соединения имели чуть больший эффект, другие – чуть меньший.

По словам Рэмзи, эти изменения согласуются с эндогенными состояниями, которые стимулируют появление гинекомастии у юношей, находящихся в препубертатном периоде.

По мнению авторов, эфирные масла лаванды и чайного дерева должны быть изучены в новых работах. Как говорит Рэмзи, тревогу вызывает то, что многие из этих химических соединений, которые они проверяли, находятся как минимум в 65 других эфирных маслах, которые можно приобрети без всякого рецепта.

Впрочем, у исследования есть и ряд недостатков, поэтому учёные пока не должны спешить с окончательными выводами относительно вреда эфирных масел.

"Есть важные факторы, которые необходимо учитывать при интерпретации этих результатов. Тесты проводились на раковых клетках, которые могут и не представлять ситуацию в нормальной ткани груди. Концентрация, или доза, которой подвергались клетки, не может соответствовать воздействию на человека. Сложное соотношение между эстрогеном, тестостероном и другими гормонами в организме нельзя воспроизвести в экспериментах", — говорит доктор Род Митчелл (Rod Mitchell) из Научно-исследовательского центра Квинса, не участвующий в работе.

Признавая, что новые данные всё же подтверждают догадки учёных, почему эфирные масла лаванды и чайного дерева оказывают такое влияние на молодых мальчиков, педиатр Иеан Хьюз (Ieuan Hughes) из Кембриджского университета говорит, что мы по-прежнему много не знаем. Не у каждого, кто подвергает себя воздействию таких масел, наблюдаются неблагоприятные последствия, поэтому, возможно, есть определённые люди, которые могут быть чувствительны к воздействию химических соединений, говорит он.

Результаты исследования авторы работы представили на 100-ой ежегодной встрече Эндокринного общества в Чикаго (ENDO 2018). Новая работа, несомненно, вызовет очередную волну дискуссий относительно безопасности эфирных масел, так что данное исследование – далеко не окончательная точка в этом вопросе.

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