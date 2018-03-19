Футболисты сборной России исполнили еще одну мечту юных болельщиков

Юные болельщики из 12 регионов нашей страны побывали на тренировке сборной России по футболу. В Москву приехали около сотни детей из Уфы, Ульяновска, Кургана, Волгограда и Рязани. Все они стали финалистами конкурса "Детские мечты", который был объявлен в ноябре прошлого года.

Участники проекта должны были прислать письмо или видео с рассказом о своих самых заветных желаниях. Исполнить их постарались игроки нашей команды. Из трех тысяч обращений был выбран 121 финалист. Десятки детей из разных городов уже получили подарки. Одним из них и стало посещение тренировки сборной России.