За нападение на публичный дом Рыжий Тарзан сядет на 3,5 года

В Санкт-Петербург вынесен приговор по делу о нападении националиста Вячеслава Дацика, известного по участию в боях без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан, на проституток и их клиентов. Согласно решению суда, Дацик должен будет провести в колонии строгого режима 3 года и 6 месяцев, передает ТАСС.

Инцидент произошел в мае 2016 года на 11-й линии Васильевского острова. Вооруженный монтировкой Рыжий Тарзан ворвался в подпольный публичный дом и заставил проституток и их клиентов голыми пройтись до ближайшего отдела полиции.

Выдвинутое ранее против Дацика обвинение в разбое суд переквалифицировал на статью "Хулиганство", его также обвинили в нарушении неприкосновенности жилища и побоях.

Для Вячеслава Дацика это уже не первый приговор. После разбойного нападения на салон сотовой связи в 2007 году он был признан невменяемым и приговорен к принудительному лечению. Однако в 2010 году Тарзан сбежал из психлечебницы, совершил новое нападение на салон связи и скрылся в Норвегии. В 2011 году Дацика экстрадировали в Россию, после чего он был приговорен к 5 годам заключения. Освободился весной 2016 года. После нападения на проституток в мае 2016 года находился под арестом.