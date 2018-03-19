В Барнауле на девочку упал школьный забор

В Барнауле следователи проверяют обстоятельства травмирования девочки, на которую упала часть ограждения территории школы.

С различными травмами она госпитализирована. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение школьников на территории образовательного учреждения, сообщает управление СК РФ по Алтайскому краю.