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19 марта 201816:05

В Барнауле на девочку упал школьный забор

фото: Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю

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В Барнауле следователи проверяют обстоятельства травмирования девочки, на которую упала часть ограждения территории школы.

С различными травмами она госпитализирована. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное нахождение школьников на территории образовательного учреждения, сообщает управление СК РФ по Алтайскому краю.

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