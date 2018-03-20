Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о восьмилетнем Ярославе Грязнове из Ишимбайского района Башкортостана.

У мальчика только недавно обнаружили врожденный порок сердца – дефект междпредсердной перегородки. Сердце Ярослава работает с перегрузкой, уже расширены правые отделы, нарушено кровообращение. Нужна операция в самое ближайшее время, иначе мальчику будет угрожать сердечная недостаточность.

Из письма Станислава Грязнова, папы Ярослава:

"Пока Ярославу не исполнилось семь лет, я даже не подозревал, что у него проблемы с сердцем. Сын болел не чаще других детей, а на медосмотрах в детском саду врачей ничего не настораживало. Правда, с того момента, как сын начал ходить, и примерно до трех лет Ярослав днем был слишком активным, а вечером становился вялым и мог проспать 12 часов. Но педиатр успокаивала: мальчик восстанавливает силы после дневного перевозбуждения. Перед школой Ярослав проходил медосмотр в нашей поликлинике. Тогда у сына и обнаружили врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Кардиологи из Республиканского кардиологического центра (РКЦ, Уфа) диагноз подтвердили и предложили понаблюдать за состоянием сына. Но осенью прошлого года врачи предупредили, что правые отделы сердца увеличились. Операция нужна как можно скорее. Уже сейчас Ярослав чувствует покалывание в груди. Уфимские кардиохирурги готовы выполнить операцию эндоваскулярно, по госквоте. Но я должен купить окклюдер – "заплатку", которой закроют дефект в сердце. Я инженер в буровой компании, зарабатываю достаточно, чтобы содержать детей (их у меня двое), но с этой ситуацией финансово не справлюсь. Прошу о помощи".

Для спасения Ярослава Грязнова не хватает 259 315 руб.

Сердечно-сосудистый хирург РКЦ Руслан Тугузбаев (Уфа): "Ярославу необходима операция. Эндоваскулярным способом с помощью окклюдера мы закроем дефект межпредсердной перегородки. Это поможет в будущем избежать развития серьезных осложнений. Операция щадящая, после нее мальчик быстро восстановится и окрепнет".

ПОМОЧЬ ЯРОСЛАВУ

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