Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердце

Тема:
Помогите детям. Русфонд 1 час назад
Нужна помощь: Ярослава Грязнова спасет срочная операция на сердцеЧитайте нас в Telegram
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о восьмилетнем Ярославе Грязнове из Ишимбайского района Башкортостана.
У мальчика только недавно обнаружили врожденный порок сердца – дефект междпредсердной перегородки. Сердце Ярослава работает с перегрузкой, уже расширены правые отделы, нарушено кровообращение. Нужна операция в самое ближайшее время, иначе мальчику будет угрожать сердечная недостаточность.
Из письма Станислава Грязнова, папы Ярослава:
"Пока Ярославу не исполнилось семь лет, я даже не подозревал, что у него проблемы с сердцем. Сын болел не чаще других детей, а на медосмотрах в детском саду врачей ничего не настораживало. Правда, с того момента, как сын начал ходить, и примерно до трех лет Ярослав днем был слишком активным, а вечером становился вялым и мог проспать 12 часов. Но педиатр успокаивала: мальчик восстанавливает силы после дневного перевозбуждения. Перед школой Ярослав проходил медосмотр в нашей поликлинике. Тогда у сына и обнаружили врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки. Кардиологи из Республиканского кардиологического центра (РКЦ, Уфа) диагноз подтвердили и предложили понаблюдать за состоянием сына. Но осенью прошлого года врачи предупредили, что правые отделы сердца увеличились. Операция нужна как можно скорее. Уже сейчас Ярослав чувствует покалывание в груди. Уфимские кардиохирурги готовы выполнить операцию эндоваскулярно, по госквоте. Но я должен купить окклюдер – "заплатку", которой закроют дефект в сердце. Я инженер в буровой компании, зарабатываю достаточно, чтобы содержать детей (их у меня двое), но с этой ситуацией финансово не справлюсь. Прошу о помощи".
Для спасения Ярослава Грязнова не хватает 259 315 руб.
Сердечно-сосудистый хирург РКЦ Руслан Тугузбаев (Уфа): "Ярославу необходима операция. Эндоваскулярным способом с помощью окклюдера мы закроем дефект межпредсердной перегородки. Это поможет в будущем избежать развития серьезных осложнений. Операция щадящая, после нее мальчик быстро восстановится и окрепнет".
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 176 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,219 млрд руб. В 2018 году (на 15 марта) собрано 284 868 943 руб., помощь получили 415 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
Ранее по теме
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Сашу Хонина20 часов назад
-
Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа3 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Камилу Даянову6 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Василису Бабчук6 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Лизу Камышову7 суток назад
-
Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Сашу Дашко7 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Чем удивили выборы
- Граждане РФ не смогли проголосовать на Украине
- Соперники Путина пришли в Кремль. Видео
- Туманное дело Скрипаля: кто прячет иглу правды в стоге лжи
- Грудинин от сбривания усов уклонился
Самое читаемое
-
Скучали по мне: на британском МИДе появилась проекция Путина
- Летчик, подозреваемый в атаке на малазийский Boeing, покончил с собой
- В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался
- Умер упавший с высоты артист "Цирка Мстислава Запашного"
- Эксперт рассказал, как будут проходить военные сборы для запасников
Авто.Вести.Ru
-
Суперкар протаранил дом. Пассажир исчез!
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Экономика
-
"Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Путин: главная повестка – решение внутренних проблем
- Россия рассмотрит выход из ОПЕК+ к концу года
- Азеведо: США хотят реформировать ВТО
- Объем госдолга США превысил $21 трлн
- 10 городов России для отдыха с детьми
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Кредит доверия в 56 миллионов
- Лондон не спешит расследовать отравление Скрипаля
- Мартовские сосульки атакуют
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
На столицу идет новая волна холодов
- Поверить в себя и в мечту: "Тренер" заряжает на победу
- Юные болельщики побывали на тренировке футбольной сборной
- Три новые станции метро на севере Москвы запустят в ближайшие дни
- Названы лауреаты президентской премии в области литературы и искусства
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 недостатков, которые могут испортить самые ожидаемые игры 2018 года
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Видеоигры как искусство: становление фотореализма
- FIFA одобрила использование видеорефери на ЧМ-2018 в России
- США приняли на вооружение подлодку с игровым джойстиком
Наука
-
Искусственный интеллект обнаружил на Луне тысячи новых кратеров
- Новая технология позволяет получить детальные 3D-изображения тканей мозга
- Эфирные масла могут стать причиной аномального роста груди у юношей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"