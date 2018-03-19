Зенитные комплексы "Панцирь" уничтожили наземную бронетехнику

Зенитные комплексы "Панцирь" уничтожили наземную бронетехникуЧитайте нас в Telegram
Зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" Балтийского флота приняли участие в необычной тренировке. Им нужно было уничтожить не только вполне обычные для себя цели вроде вертолетов, но и бронетехнику. Ее имитировали макеты БТРов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Учения проходили в Калининградской области. Всего на полигон своим ходом приехали 4 ЗРПК.
Разработчики ракетно-пушечного комплекса, тульское "КБ машиностроения", действительно позиционируют эту машину как универсальную. Мощности и скорострельности двух 30-миллиметровых пушек "Панциря-С1" вполне хватает, чтобы уничтожить легкую бронемашину вроде БТР или БМП. Их броня защищает в основном от ручного стрелкового оружия.
Помимо этого, ракету ЗРПК можно навести даже на танк, говорят создатели. Она его, конечно, не пробьет, зато может испортить внешнее оборудование тяжелой машины, например, прицелы.
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