Часть фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю

Часть фиолетовой ветки московского метро закроют на неделюЧитайте нас в Telegram
Для строительства Кожуховской линии столичного метро на неделю (с 24 по 30 марта) закроют три станции фиолетовой ветки – "Котельники", "Жулебино" и "Лермонтовский проспект". В этот период поезда будут курсировать от станции "Планерная" до станции "Выхино" и обратно.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена, в обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30 утра. Ограничения связаны с проходкой перегонного тоннеля Кожуховской линии под действующим перегоном "Выхино" — "Лермонтовский проспект".
Мосгортранс запустит на эту неделю компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до "Выхино", "Кузьминок", "Лермонтовского проспекта", "Жулебино" и "Котельников". Обещают, что бесплатные автобусы будут ходить по маршрутам: КМ1 "Метро "Выхино" — Метро "Жулебино" с остановкой у станции "Лермонтовский проспект" и КМ2 "метро "Кузьминки" — метро "Котельники" с остановкой у станции "Жулебино", с интервалом менее 1 минуты.
Кроме того, на время закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии пригородные поезда будут проезжать железнодорожную станцию Выхино без остановки. Для пересадки на метро и МЦК пассажиры пригородных поездов смогут воспользоваться ж/д станциями Новая (метро "Авиамоторная"), Электрозаводская (метро "Электрозаводская"), Казанский вокзал (метро "Комсомольская"), Фрезер (МЦК "Андроновка").
На шести участках в эту неделю будут введены временные обособленные выделенные полосы для общественного транспорта. Запрет на движение автомобилей будет введен на 11 участках, в том числе на съездах с МКАД на Волгоградский, Лермонтовский и Рязанский проспекты в период с 06:30 до 21:30 ежедневно, на съезде/выезде с МКАДа на территорию ТЦ "Садовод", по улице Хлобыстова от ТПУ Выхино до Рязанского проспекта в оба направления, по дублерам Лермонтовского проспекта и на всей протяженности Хвалынского бульвара.
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