Это судьба: ошибочное сообщение по WhatsApp довело пару до свадьбы

Своей невероятной историей знакомства и любви 37-летняя Лина Дальбек и 44-летний Михаэль Эвангелу с радостью делятся не только с друзьями. О них теперь пишут даже СМИ — в частности, Mirror.

Лина и Михаэль признаются, что долгие годы были одиноки, и уже отчаялись встретить того, с кем захотелось бы связать свою жизнь.

Они жили в одном городе, но никогда не встречались. И, возможно, этой истории не произошло, если бы однажды Михаэль не отправил по WhatsApp сообщение с напоминанием посмотреть фильм “Girls trip”.

Однако сообщение он ошибочно отправил на номер Лины. Та ответила, завязалась кокетливая переписка. Уже через четыре часа после ошибочного сообщения пара встретилась, через две недели Лина и Михаэль обручились, а через три месяца – поженились.

Сейчас Лина говорит, что если бы еще недавно кто-то сказал, что она встретит своего будущего мужа после "сообщения из ниоткуда", то она бы не поверила. Михаэль тоже признает такой способ знакомства невероятным.

Однако факт есть факт: они встретились, и новоиспеченный муж заверяет: Лина – женщина, с которой он хочет провести остаток своей жизни. Она же, со своей стороны, признается, что "это судьба" и "Вселенная имела к этому какое-то отношение".

По ее словам, в первую же встречу, стало понятно, что они – пара, созданная друг для друга. “Моя история дает надежду всем: никогда не сдавайтесь!" – обращается Лина к тем, кто еще только ищет свою любовь.

Сейчас счастливые молодожены планируют поездку в Дубай, где, возможно, останутся жить.