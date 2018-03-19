"Костер" из семи автомобилей перекрыл движение на трассе в Чехии

19 марта 201817:07
"Костер" из семи автомобилей перекрыл движение на трассе в ЧехииЧитайте нас в Telegram
Масштабное дорожно-транспортное происшествие с последовавшим за ним пожаром произошло в понедельник, 19 марта, в восточной части Чехии.
В аварию на трассе D1 попали два грузовика и пять легковых автомобилей. После столкновения загорелось топливо, в тушении возгорания принимали участие восемь пожарных расчетов, вызванных из нескольких ближайших населенных пунктов.
Как сообщает пресс-служба местной полиции, в результате инцидента шесть человек получили травмы различной степени тяжести.
Сейчас
16:57
Часть фиолетовой ветки московского метро закроют на неделю
Картина дня
-
Путин набрал рекордное число голосов
- Граждане РФ не смогли проголосовать на Украине
- Соперники Путина пришли в Кремль. Видео
- В Британии могут эксгумировать останки Патаркацишвили
- Грудинин от сбривания усов уклонился
Самое читаемое
-
Летчик, подозреваемый в атаке на малазийский Boeing, покончил с собой
- "У нас гораздо больше". Кандидаты в президенты дали первые комментарии по подсчету голосов
- Жириновский выбрал "верховного правителя Земли"
- Эксперты Минобороны Британии не подтвердили, что "Новичок" был произведен в России
- Саакашвили пообещал украинцам вернуть Крым
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта Honda CR-V
- Хит-парад. Из грузовика, или Внедорожники на базе пикапов
- На Московский автосалон приедет "Кортеж"
- Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
Экономика
-
"Айтеко" открывает большие возможности для малой энергетики
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Роль секретной базы в отравлении Скрипаля
- Сирийцы покидают Восточную Гуту, несмотря на атаки боевиков
- "Москва книжная" в Париже: что потерял Макрон
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
- Google: Android теперь такой же безопасный, как iOS
- У "ВКонтакте" появилось приложение для знакомств через соцсеть
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Телевизор, YouTube и книги: на что тратят время российские дети
Вести-Москва
-
Футболисты сборной России исполнили мечту юных болельщиков
- В Париже открылась выставка о жизни и творчестве Солженицына
- Три новые станции метро на севере Москвы запустят в ближайшие дни
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Неполярное сияние: любители помогли учёным понять природу загадочного свечения
- Молоко утконоса: неожиданное оружие в борьбе с супербактериями
- В Средневековье невестам с востока деформировали черепа и выдавали за богачей
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"
Сегодня
В Сирии сбит боевой самолет. Пилот катапультировался
3 часа назад
Стратегия благосостояния: 11 советов начинающим
2 часа назад
Выборы президента: топ-10 самых активных регионов
7 часов назад
Нужна помощь: Насте Холоден требуется переносной аппарат для диализа
16.03.2018 15:01
За нападение на публичный дом Рыжий Тарзан сядет на 3,5 года
48 минут назад
В Барнауле на девочку упал школьный забор
1 час назад
Умер легендарный летчик-испытатель Георгий Мосолов
2 часа назад
Видеоблогер красиво "похоронил" спиннеры
2 часа назад
Российский дизайнер показал прототип новой "Победы"
2 часа назад
Как не нервничать по мелочам на работе
3 часа назад
Нужна помощь: Андрей мечтает о новом ушке
5 часов назад
Новый вирус для Android перехватывает звонки в банк
5 часов назад
ЦИК: выборы президента были максимально открытыми
6 часов назад
Пассажиры-шутники на 3 часа задержали вылет самолета
6 часов назад
В США впервые начнут казнить смертников азотом
6 часов назад
Вступили в силу новые изменения в ПДД
7 часов назад
Из Восточной Гуты смогли выйти 74 тысячи мирных жителей
8 часов назад