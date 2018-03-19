Сотрудника "Пятерочки" засыпало фруктами во время разгрузки машины

Яблочный шквал обрушился на неловкого сотрудника пермского супермаркета "Пятерочка" во время разгрузки машины. Камера наблюдения сняла "фруктовый побег".

Мужчина использовал транспортировщик поддонов, но не удержался на краю платформы, когда тянул груз на себя. Устоять на ногах ему удалось, а вот времени на то, чтобы остановить "яблочный экспресс", не осталось. Транспортировщик нырнул вниз передним колесом, и ящики с фруктами немедля преобразились в местный аналог Пизанской башни. Спустя секунду шаткая конструкция рухнула на рабочего, засыпав его зелеными яблоками.

Судя по кадрам, можно предположить, что мужчине порядком досталось, но достоверной информации не сей счет нет. Как, впрочем, и сведений, не привел ли яблокопад к появлению неоньютоновских теорий.