Футболист "Арсенала" Обамеянг поддержал травмированного Александра Кокорина

Футболист лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг выразил свою поддержку нападающему питерского "Зенита" Александру Кокорину в связи с полученной тяжелой травмой и поздравил его с днем рождения. Российскому форварду 19 марта исполнилось 27 лет.

"Кокорин! Поддерживаю тебя в этот трудный момент, – сказал Обамеянг, видеообращение которого опубликовано в официальном Twitter "Зенита". – Я знаю, что это непросто, но оставайся сильным. Кстати, желаю тебе всего наилучшего в твой день рождения! Увидимся позже, до встречи!"

Напомним, что в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между "Зенитом" и РБ "Лейпциг" Кокорин в игровом моменте получил повреждение, после которого не смог самостоятельно покинуть поле. Медицинское обследование выявило у нападающего разрыв крестообразной связки колена. Футболист был прооперирован, а в строй он вернется минимум через 4-5 месяцев.

Таким образом, игрок пропустит домашний чемпионат мира.