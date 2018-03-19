Мэй: у России была возможность отравить Скрипаля

Премьер Великобритании Тереза Мэй в ходе визита в Бирмингем в очередной раз заявила, что Россия виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее словам, у России "была возможность сделать это".

"Это вещество нервно-паралитического действия принадлежит к группе "Новичок", которое было разработано советскими учеными, — цитирует Мэй "Интерфакс". — У России была возможность, и я полагаю, мотив и намерение. Такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдаем".

Также Тереза Мэй указала на поддержку, которую получила Британия от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом.

4 марта у торгового центра в городе Солсбери в Великобритании из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В настоящее время они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России. Россия все обвинения по данному делу отрицает.